الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع، محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة، عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
GMT 09:56 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبربوتين يبلغ الأسد أن روسيا ستواصل مساعدة سورية في الحفاظ على سيادتها
GMT 12:05 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يؤكد أن بشار الأسد ليس جزءًا من الحل في سوريا
GMT 17:16 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرقوات سورية الديمقراطية تؤكد أن الأسد مسؤول عن دخول المتطرفين إلى البلاد
GMT 12:15 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرالأسد يؤكد أن التركيز على "داعش" وحدها هو تشتيت للأنظار
GMT 12:09 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرنائب رئيس الوزراء الروسي يزور قاعدة حميميم ويلتقى الأسد
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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