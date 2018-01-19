مليشيا الحوثي تقصف قرى ومساكن المواطنين في مديرية القريشية وسط اليمن
GMT 18:08 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 15:34 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرإنفجارات عنيفة إثر قصف لـمليشيا الحوثي أستهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز جنوب اليمن
GMT 15:27 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 14:38 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 18:46 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرقتيل وثلاثة جرحى من المدنيين بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على حي كلابه جوار جامع الصفاء في محافطة تعز جنوب اليمن
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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