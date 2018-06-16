اندلاع مواجهات و الاحتلال يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب مخيم العودة شرق البريج بقطاع غزة.
GMT 17:01 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوإصابتان باستهداف نفذته طائرات استطلاع الاحتلال لمطلقي البالونات الحارقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
GMT 17:00 2018 السبت ,16 حزيران / يونيومسؤول روسي يصرح أن حادثة الصدم بموسكو قد تكون ناتجة عن فقدان السائق السيطرة على مركبته
GMT 16:59 2018 السبت ,16 حزيران / يونيومقتل 17 شخصًا جراء تفجير قنبلة غاز مسيل للدموع داخل ملهى في كراكاس
GMT 16:21 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالسلطات الروسية تعلن اعتقال سائق سيارة الأجرة التي تسببت في الحادث واتضح أن لديه رخصة قيادة قرغيزية
GMT 16:19 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالسلطات الروسية تعلن لا قتلى من جراء حادث الدهس في موسكو
ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
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