طيران التحالف يشن غارة جوية استهدفت مواقع افتراضية للحوثيين في معسكر الفرقة سابقًا ، وغارة على معسكر الصيانة ، بالعاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 19:50 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوإصابة طفلين ووالدتهما بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإنقلابية في قرية القوز بمديرية جبل حبشي، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 19:47 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوغارة جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبل العويد بمديرية مقبنة ، غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 19:43 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوطيران التحالف العربي يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين، في منطقة الامارة ووادي الفحلوين بمديرية كتاف بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 23:45 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات مختلفة على غزه
GMT 22:39 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايواندلاع مواجهاتٍ عنيفة بين شبّان وقوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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