​أسماء قتلى الهجوم المُتطرِّف على أحد المعسكرات في وسط سيناء

أُحبط هجوم متطرف على أحد المعسكرات في وسط سيناء، وجاءت قائمة شرف القتلى كالتالي: "رائد أحمد حمدي الخولي، ملازم أول وليد عاطف صديق، مهندسين، مجند محمود عماد، تشكيل خاص، ملازم أول خالد محمد سليمان، ملازم محمود كمال الدين، طبيب، مجند محمد فؤاد سطع، النقيب أشرف جابر، شرطة مدنية".
وقال العقيد تامر محمد الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن القوات تمكنت من إحباط عملية متطرفة كبرى، إذ حاولت مجموعة من العناصر مكونة من عدد 14 فردًا منهم عدد 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة، ومسلحين جميعًا بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط و"RBJ"، اقتحام أحد معسكرات القوات في منطقة وسط سيناء، مستغلة فترة وحالة الظلام التي تصاحب توقيت الفجر.
وأضاف الرفاعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، تمكنوا من منع المتطرفين من اقتحام المعسكر واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر المتطرفة، وعددهم 14 فردًا، إذ أسرعت العناصر التي ترتدي الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، ونتج عن ذلك استشهادمقتل عدد 8 أفراد من القوات المسلحة، وإصابة 15 فردا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا.
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