10 غارات لطيران التحالف العربي ، على مواقع الحوثيين، في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن
GMT 14:09 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانطيران التحالف العربي يشن غارتين على مواقع الحوثيين، في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 23:56 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانغارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين
GMT 20:33 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانغارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين، في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 08:04 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانغارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت برج تقوية بث اذاعي في منطقة القبرين بمديرية جبلة، في محافظة اب وسط اليمن
GMT 07:26 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانغارتين لطيران التحالف العربي ، على الجامعة الجديدة في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة اقصى شمال اليمن
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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