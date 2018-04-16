ماي تعلن أن النظام السوري عمل وبدعم من روسيا على إخفاء آثار هجوم دوما الكيماوي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن النظام السوري عمل وبدعم من روسيا على إخفاء آثار هجوم دوما الكيماوي

و أكدت أن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي 4 مرات ضد شعبه.