مقاتلات التحالف العربي تشن عدة غارات على العاصمة صنعاء شمال اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المدينة، ولا زال التحليق مستمر.
GMT 16:41 2018 الخميس ,19 إبريل / نيساننصر الحريري يؤكد أن إعادة الإعمار في سورية لا يمكن أن تتم قبل الانتقال السياسي
GMT 16:40 2018 الخميس ,19 إبريل / نيساننصر الحريري يحذر من عملية عسكرية للنظام في الجنوب وأخرى في الشمال بحجة محاربة الإرهاب
GMT 16:38 2018 الخميس ,19 إبريل / نيساننصر الحريري يعلن أن عرقلة دخول المفتشين الدوليين إلى دوما يبدد الأدلة
GMT 15:57 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانقصف عنيف على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق
GMT 15:47 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانقصف مدفعي مستمر لقوات الجيش يستهدف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في شعب فضحه وبلاد ال عواض ومفرق وعاله في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وسط اليمن
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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