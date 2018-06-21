تحرير مديرية نعمان بالكامل وقوات الجيش اليمني في تتقدم نحو مديرية الملاجم وتأسر 26 من مليشيا الحوثي وسط اليمن

أعلن موقع الجيش اليمني تحرير مديرية نعمان بالكامل وقوات الجيش الوطني، في هذه الأثناء تتقدم نحو مديرية الملاجم، وتأسر 26 من مليشيا الحوثي وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه، بمحافظة البيضاء وسط اليمن.