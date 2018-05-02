السفير الخريجي يستقبل سفير سنغافورة في أنقرة

استقبل معالي سفير خادم الحريمين الشريفين لدى تركيا، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بمقر السفارة في أنقرة اليوم، السفير السنغافوري في تركيا، أيي سلفار اجا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.