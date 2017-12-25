أعلن القيادي في حركة حماس فتحي حماد عن بدء التحضير لصفقة "وفاء الأحرار2"
GMT 18:15 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرحركة حماس ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض قرار ترامب المتعلق بالقدس
GMT 11:48 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرفلسطينيون يشاركون حركة حماس ذكرى انطلاقها الثلاثين في غزة
GMT 11:10 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبربدء كلمة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مهرجان الانطلاقة الـ30 لحركة حماس
GMT 20:01 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرقيادة حركة حماس في قطاع غزة يزورن عوائل شهداء التصعيد الاسرائيلي الأخير على القطاع
GMT 14:56 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبررئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يشارك في مظاهرات نصرة للقدس بعد صلاة الجمعة بمدينة غزة
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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