العبادي يعلن أن حرق مخازن صناديق الاقتراع هو فعل متعمد بحسب نتائج التحقيقات الأولية

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حرق مخازن صناديق الاقتراع هو فعل متعمد بحسب نتائج التحقيقات الأولية.

وأكد أن المحكمة العليا هي فقط من يقرر إعادة الانتخابات.