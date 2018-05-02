الأمين العام للجامعة العربية يُدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، معربًا عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي ، وخالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء .
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن أبو الغيط أكد التزام الجامعة العربية بالوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد .
وأشار "عفيفي" إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية شدد على أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها .
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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