الأمين العام للجامعة العربية يُدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، معربًا عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي ، وخالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أن أبو الغيط أكد التزام الجامعة العربية بالوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد .

وأشار "عفيفي" إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية شدد على أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها .