مجهولون يقصفون محيط قصر المعاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن بقذائف الهاون

قصف مجهولون محيط قصر المعاشيق مقر الحكومة الشرعية في مدينة عدن جنوب اليمن، بعدد من قذائف الهاون.

وقال مصادر امنية تتولى حراسة قصر معاشيق ان مجهولين قصفوا محيط القصر بعدد من قذائف الهاون.

وحطت بعض القذائف في الجبل المطل على القصر وأصابت شظاياها منازل مواطنين.