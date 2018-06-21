قوات الجيش والمقاومة الشعبية تتجاوز في هجومها المستمر مفرق الشيخ علي عبد ربه العواضي وسط اليمن

أعلن موقع الجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من محور بيحان، تتجاوز في هجومها المستمر اليوم الخميس مفرق الشيخ علي عبد ربه العواضي، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.