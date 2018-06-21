قوات الجيش والمقاومة الشعبية تتجاوز في هجومها المستمر مفرق الشيخ علي عبد ربه العواضي وسط اليمن

أعلن موقع الجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من محور بيحان، تتجاوز في هجومها المستمر اليوم الخميس مفرق الشيخ علي عبد ربه العواضي، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
GMT 15:31 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتحرير مديرية نعمان بالكامل وقوات الجيش اليمني في تتقدم نحو مديرية الملاجم وتأسر 26 من مليشيا الحوثي وسط اليمن
GMT 15:04 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوعشرات القتلى والجرحى للمليشيا الحوثية سقطوا في مديرية صرواح خلال تصدى الجيش لهجوم عنيف شنته المليشيا على مواقع الجيش شرقي اليمن
GMT 15:00 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومقتل أكثر من 170 مسلحًا حوثيًا خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني، في جبهة مزوية بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 23:39 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوبنيامين نتنياهو يهدّد بتكثيف العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة
GMT 09:58 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تحتجز المدنيين وتقوم بالتحقيق معهم في الحديدة
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك