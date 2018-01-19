غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سيزور موسكو الاحد القادم لعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف 4غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة البقع في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن. مقتل إثنين من عناصر مليشيا الحوثي بكمين للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن. قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم في محافظة البيضاء وسط اليمن. مقتل قيادي من ميليشيات الحوثي الإيرانية وعدد آخر من المتمردين في غارات للتحالف العربي في محافظة البيضاء وسط اليمن السيطرة على حريق بمول "هايبر وان" في مدينة الشيخ زايد مسلحون مجهولون يغتالون الجندي جمال عساج التابع لكتائب أبو العباس في منطقة النسيرية جنوب اليمن مسلحون مجهولون يختطفون نجل رئيس تحرير صحيفة الثورة السابق عبدالرحمن في جاش وسط العاصمة صنعاء شمال اليمن ماتيس يؤكد أن تخفيضات ميزانية وزارة الدفاع تسببت في كبح تطور الجيش
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غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

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العرب اليوم - غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

طيران التحالف العربي
صنعاء ـ خالد عبدالواحد

غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن. 

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غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن



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غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن



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تألقتا بعد غياب سنوات عدة عن منصات الموضة

ظهور كيت موس وناعومي كامبل في عرض "فيتون"

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات  مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا

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