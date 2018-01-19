غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 17:17 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يقصف مواقع الحوثيين في مديرية حيدان بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 14:38 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 18:33 2018 السبت ,13 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بجبل جميدة ومبنى مديرية القريشية.
GMT 18:54 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين شمال اليمن
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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