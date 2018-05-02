مصر تدين حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية

أدانت مصر بأشد العبارات حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب ليبيا في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب، مشددة على حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني لإقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد وتحقيق التوافق الوطني المنشود .

وأشار البيان إلى مطالبة مصر المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها، فضلاً عن التصدي لكافة المحاولات الخارجية لتهريب السلاح إلى الأراضي الليبية بالمخالفة للقرارات الأممية ذات الصلة .