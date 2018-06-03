الداخلية التونسية تعلن انتشال 37 جثمانًا لغرقي قارب المهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ارتفاع حصيلة من لقوا حتفهم غرقا جراء انقلاب قارب للصيد يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة "قرقنة"، مؤكدة أنه تم حتى الآن انتشال 37 جثمانا.
وأشارت الوزارة ، في بيان اليوم الأحد ، إلى أن حصيلة من تمّ إنقاذهم بلغت 68 مهاجرا من بينهم 60 تونسيا، وخمسة من دول إفريقية جنوب الصحراء، ومغربيان وليبي، وكان القارب على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن جزيرة "قرقنة" و16 ميلا بحريا عن سواحل مدينة صفاقس، عندما انتقلت لإنقاذه الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر.
وتتواصل عمليات البحث من قبل وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية "جيش البحر" بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية.
وكان القارب الذي يقل ما يفوق المائة مهاجر قد غادر، في الساعات الأولى من فجر اليوم ، سواحل قرقنة في اتجاه إيطاليا ، إلا أن سوء الأحوال الجوية والرياح المفاجئة تسببت في انقلابه قبالة سواحل الجزيرة.
نقلا عن أ ش أ
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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