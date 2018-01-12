قصف عنيف بقذائف مدافع الهوزر تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء الغربية لمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 18:22 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبراشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية
GMT 14:30 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرتحرير معسكر إستراتيجي في الحديدة من قبضة الحوثيين
فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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