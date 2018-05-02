11 قتيلًا في هجوم انتحاري استهدف مفوضية الانتخابات في ليبيا

قتل 11 شخصا على الاقل الاربعاء في هجوم "انتحاري" استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس كما أعلنت السُلطات الليبية .

وقالت وزارة الصحة الليبية إن الحصيلة الجديدة للهجوم بلغت 11 قتيلًا وجريحين ، فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني في بيان أنها تتابع "تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر" الذي استهدف المفوضية .