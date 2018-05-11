سقوط طائرة جزائرية مباشرة بعد إقلاعها

سقطت طائرة شحن جزائرية صغيرة مباشرة بعد إقلاعها قرب مطار غرداية جنوبي الجزائر، ولا يعرف حتى الآن مصير طاقمها.
وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا الطائرة وهي تهوي مباشرة بعد إقلاعها، وقال المدون مسعود عبد القادر لـ"العربي الجديد" إنه كان بالقرب من مطار غرداية عندما سقطت الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل البضائع.
ولم تعلن السلطات الجزائرية عن أية تفاصيل تخص هذا الحادث ومصير طاقم الطائرة، والذي يأتي بعد شهر من الحادث الذي أودى بحياة 257 شخصاً إثر سقوط طائرة عسكرية كانت تقلهم من مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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