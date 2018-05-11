سقوط طائرة جزائرية مباشرة بعد إقلاعها

سقطت طائرة شحن جزائرية صغيرة مباشرة بعد إقلاعها قرب مطار غرداية جنوبي الجزائر، ولا يعرف حتى الآن مصير طاقمها.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا الطائرة وهي تهوي مباشرة بعد إقلاعها، وقال المدون مسعود عبد القادر لـ"العربي الجديد" إنه كان بالقرب من مطار غرداية عندما سقطت الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل البضائع.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن أية تفاصيل تخص هذا الحادث ومصير طاقم الطائرة، والذي يأتي بعد شهر من الحادث الذي أودى بحياة 257 شخصاً إثر سقوط طائرة عسكرية كانت تقلهم من مطار بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية.