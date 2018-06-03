النائب العام المصري يحيل اللبنانية منى المذبوح للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة اللبنانية منى المذبوح للمحاكمة الجنائية لإذاعتها عمدًا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع المصري والتعدي على الأديان. كانت قد بثت المذبوح فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضمن محتوى خادشا للحياء العام.

يذكر أن العديد من البلاغات طالبت بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة العاجلة وترحيلها عقب قضاء العقوبة إلى بلادها.