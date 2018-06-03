النائب العام المصري يحيل اللبنانية منى المذبوح للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة اللبنانية منى المذبوح للمحاكمة الجنائية لإذاعتها عمدًا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع المصري والتعدي على الأديان. كانت قد بثت المذبوح فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضمن محتوى خادشا للحياء العام.
يذكر أن العديد من البلاغات طالبت بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة العاجلة وترحيلها عقب قضاء العقوبة إلى بلادها.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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