الأمم المتحدة تصوت لصالح إرسال لجنة تحقيق بجرائم الحرب في غزة

صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولى متخصص فى جرائم الحرب للتحقيق فى أحداث غزة.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت قرارا يدعو إلى "أن ترسل بشكل طارىء لجنة دولية مستقلة" للتحقيق فى الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة "فى اطار الهجمات العسكرية التى نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التى بدأت فى 30 مارس 2018" في غزة.