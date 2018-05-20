مقتل ستة شرطيين هنود على أيدي المتمردين الماويين

قتل ستة جنود هنود الأحد في انفجار قنبلة وضعت على جانب طريق في غابة نائية في شرق الهند، حيث يشن المتمردون تمردا منذ عقود.
وأصيب ضابط في الانفجار الذي اصاب عربة شرطة في منطقة دانتيوادا في ولاية تشهاتيسجار في شرق البلاد، على ما أفاد الضابط الكبير في شرطة الولاية ساندر راج.
وكانت الشرطة ترافق شاحنة تنقل مواد لبناء طريق، حسب راج الذي أشار إلى أن الشرطة تقوم بحملة بحث عن المتمردين.
وبدأ تمرد الماويين في الهند في ستينات القرن الفائت وتسبب في مقتل الآلاف في عمليات عنف شبه يومية.
والشهر الفائت، قتل عشرات المتمردين الماويين في مداهمات للجيش في الغابات. وفي آذار/مارس الماضي، قتل ثمانية أفراد من قوات هندية شبه عسكرية حين أصاب انفجار مركبتهم.
وبدات حركة التمرد هذه بحركة احتجاج مزارعين في البنغال الغربية في 1967. وانكفأت حركة التمرد الماوية الى غابات وسط الهند وتحارب قوات نيودلهي والسلطات المحلية منذ نصف قرن.
وتجد حركة التمرد دعما بين الاهالي الغاضبين والمنسيين في المستوى التنموي. ولقي اكثر من 15 الف شخص مصرعهم في هذا النزاع منذ 1980، بحسب ارقام للحكومة الهندية.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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