جانكلي يعلن عن تسريح 3000 من عناصر الجيش مرتبطين بجماعة فتح الله غولن خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي اليوم الاربعاء عن تسريح 3000 من عناصر الجيش مرتبطين بجماعة فتح الله غولن خلال الأيام المقبلة
GMT 15:35 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل 18 من عناصر قوات النظام السوري خلال هجوم عنيف شنه مسلحو داعش على مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي
GMT 15:07 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالبرلمان التركي يعلن تمديد حالة الطوارىء في البلاد 3 أشهر
GMT 13:33 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالقوات العراقية تنفذ عملية عسكرية شمال تكريت
GMT 13:06 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانالقوات المسلحة الإماراتية في اليمن تسيطر على طائرة من طراز "قاصف1" الإيرانية
GMT 12:31 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل ممثل المعارضة للمصالحة في مدينة الضمير السورية
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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