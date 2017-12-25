اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال شرق نابلس

اندلعت قبل قليل، مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة روجيب شرق نابلس.
GMT 17:17 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت داخل شمال الخليل
GMT 15:26 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرإصابة شاب بمواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
GMT 14:28 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتلي أسطح المنازل خلال المواجهات المندلعة في مخيم العروب شمال الخليل
GMT 12:41 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا
GMT 22:57 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية ب ٨ دوريات منذ قليل
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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