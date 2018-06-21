عشرات القتلى والجرحى للمليشيا الحوثية سقطوا في مديرية صرواح خلال تصدى الجيش لهجوم عنيف شنته المليشيا على مواقع الجيش شرقي اليمن

سقط عشرات القتلى والجرحى للمليشيا الحوثية في مديرية صرواح خلال تصدى الجيش لهجوم عنيف شنته المليشيا على مواقع الجيش في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن.