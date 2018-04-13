المندوب الفرنسي يدعو لتفعيل كل الآليات لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي

دعا المندوب الفرنسي بالأمم المتحدة اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية لتفعيل كل الآليات لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي