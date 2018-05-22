واشنطن تفرض عقوبات على 5 إيرانيين مرتبطين بميليشيات الحرس الثوري الإيراني
GMT 10:20 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايوهبوط اضطراري لطائرة مدنية سعودية في مطار جدة بسبب عطل فني
GMT 21:59 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوصور للرئيس محمود عباس داخل المستشفى الاستشاري في رام الله
GMT 19:53 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوتركي المالكي يؤكد أن قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي حققت إنجازات ميدانية على جميع جبهات اليمن
GMT 19:51 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوالمالكي يعلن أن ميليشيات الحوثي تقوم باحتجاز المساعدات الإنسانية ومنع قوافل الإغاثة من التحرك في اليمن
GMT 19:09 2018 الإثنين ,21 أيار / مايومسلح يطلق النار على المارة قرب مركز ثقافة في مدينة مرسيليا الفرنسية
حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
أرسل تعليقك