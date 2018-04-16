القبض على 4 أشخاص من أصول مغربية خططوا لهجوم على القنصلية التركية في روتردام

قال مدعون هولنديون اليوم الاثنين إنهم اعتقلوا 4رجال يشتبه في أنهم خططوا لهجوم على القنصلية التركية في روتردام.

وقال مكتب الادعاء الوطني في بيان إن "الأربعة هولنديون من أصول مغربية وإن أدلة على مخططهم ظهرت من خلال التنصت على محادثات رجل آخر اعتقل في 2017".