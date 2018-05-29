مقتل مدني وإصابة آخر في غارتين للتحالف استهدفتا ناقلتي بضائع في مديرية المخادر بمحافظة إب وسط اليمن.
GMT 20:21 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوالبيت الابيض يعلن ان ترامب ورئيس الوزراء الياباني يتفقان على "حتمية" ان تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي بالكامل
GMT 20:15 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتركي المالكي يؤكد ان قيادات ميليشيات الحوثي هربت من الحديدة
GMT 20:07 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتركي المالكي يؤكد ان قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي تتقدم في محافظة الحديدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف المتمردين
GMT 19:46 2018 الإثنين ,28 أيار / مايومقتل اثنين من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش بمديرية المتون شمال محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن
GMT 19:44 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو3 غارات جوية لطيران التحالف العربي، على مواقع الحوثيين، في منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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