رئيس الوزراء الجزائري يلتقي وزير الخارجية الأنغولي

التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى اليوم ، وزير الخارجية الأنغولي مانويل أوغوستو ، الذي يزور الجزائر حاليًا محملًا برسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه .

وكان الوزير الأنغولي قد أجرى محادثات مع نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل ومع وزير المجاهدين الطيب زيتوني ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح تناولت سبل تطوير التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي .