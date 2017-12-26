قتلى من عناصر مليشيا الحوثي بصد هجوم لهم على مواقع الجيش الوطني شرق مديرية الخوخة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 07:16 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل اثنين من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة أخرين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني جنوب اليمن
GMT 09:32 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي على مبنى محافظة ذمار شمال اليمن
GMT 13:20 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمليشيا الحوثي تواصل قصفها لقرى عزلة الحيمة في مديرية التعزية شمال مدينة تعز، جنوب اليمن.
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:30 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبردوي انفجارات عنيفة ومتقطعة تهز جبهات القتال في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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