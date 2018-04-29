قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الاحد، شابين من محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر امنية ومحلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد داوود ربايعة ، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وعيسى محمد طقاطقة ، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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