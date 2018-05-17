اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في القدس وغزة
GMT 15:12 2018 الخميس ,17 أيار / مايووزير الخارجية الكويتي يقول نرفض الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وهي تعتبر لاغية وباطلة
GMT 15:10 2018 الخميس ,17 أيار / مايوسامح شكري يؤكد أن نقل أي سفارة إلى القدس سيظل قرارًا باطلًا ولن يسقط حقوق الشعب الفلسطيني
GMT 15:09 2018 الخميس ,17 أيار / مايووزير الخارجية المصري سامح شكري يصرح أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هل أصل الأزمة ومآسي الشعب الفلسطيني
GMT 15:08 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالمالكي يطالب بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة
GMT 14:59 2018 الخميس ,17 أيار / مايووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول لا سلام ولا أمن في المنطقة دون دون تليبية حقوق الشعب الفلسطيني
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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