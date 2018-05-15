هيلي تعلن أن موقع السفارة لا يؤثر على وضع القدس ولا يستبق المفاوضات

أعلنت المندوبة الأميركية نيكى هيلي أن موقع السفارة لا يؤثر على وضع القدس ولا يستبق المفاوضات

وصرحت أن حماس حرضت على العنف قبل إعلان الولايات المتحدة عن نقل سفارتها للقدس.