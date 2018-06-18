مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود ، اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة.
وقالت مصادر فلسطينية في القدس إن المستوطنين اليهود نفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء مختلفة من باحات المسجد الأقصى " .
من جهة أخرى احتجزت قوات الاحتلال رئيس قسم الحراسة في الأقصى عبد الله أبو طالب لساعات قبل الافراج عنه، وسط توتر شديد يسود المسجد .
وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس "يورام ليفي" اقتحم أمس الأقصى، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة، برفقة عدد من ضباط شرطة الاحتلال.
GMT 14:45 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوالخارجية الروسية تعلن ان لافروف وبومبيو ناقشا جدول اجتماعات سياسية محتملة بين روسيا والولايات المتحدة
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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