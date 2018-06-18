مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود ، اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة.

وقالت مصادر فلسطينية في القدس إن المستوطنين اليهود نفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء مختلفة من باحات المسجد الأقصى " .

من جهة أخرى احتجزت قوات الاحتلال رئيس قسم الحراسة في الأقصى عبد الله أبو طالب لساعات قبل الافراج عنه، وسط توتر شديد يسود المسجد .

وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس "يورام ليفي" اقتحم أمس الأقصى، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة، برفقة عدد من ضباط شرطة الاحتلال.