نيكي هايلي تعلن أن روسيا تجاهلت التهديد الحقيقي للأمن الدولي وهو استخدام السلاح الكيماوي في سورية

أعلنت المندوبة الأميركية نيكي هايلي اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية أن روسيا تجاهلت التهديد الحقيقي للأمن الدولي وهو استخدام السلاح الكيماوي في سورية.

واكدت أن استخدام السلاح الدولي انتهاك مطلق للقانون الدولي.