إصابة 3 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء إرهابي بطلقات متفجرة على حي الزاهرة

أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الحجر الأسود بالطلقات المتفجرة على حي الزاهرة بدمشق .
وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بأن عددا من الطلقات المتفجرة أطلقتها فلول التنظيمات الإرهابية المنتشرة في شمال حي الحجر الأسود سقطت على حي الزاهرة بمدينة دمشق أسفرت عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.
وفي محاولة منها لرفع معنويات من تبقى من إرهابييها والتغطية على الخسائر التي تتكبدها اعتدت التنظيمات التكفيرية في الحجر الأسود أمس الأول بقذيفتين صاروخيتين على برج دمشق وساحة الميسات ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين وإصابة 24 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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