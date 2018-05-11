إصابة 3 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء إرهابي بطلقات متفجرة على حي الزاهرة

أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الحجر الأسود بالطلقات المتفجرة على حي الزاهرة بدمشق .

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا بأن عددا من الطلقات المتفجرة أطلقتها فلول التنظيمات الإرهابية المنتشرة في شمال حي الحجر الأسود سقطت على حي الزاهرة بمدينة دمشق أسفرت عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.

وفي محاولة منها لرفع معنويات من تبقى من إرهابييها والتغطية على الخسائر التي تتكبدها اعتدت التنظيمات التكفيرية في الحجر الأسود أمس الأول بقذيفتين صاروخيتين على برج دمشق وساحة الميسات ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين وإصابة 24 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال.