غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بمديرية باقم في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 18:33 2018 السبت ,13 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بجبل جميدة ومبنى مديرية القريشية.
GMT 18:54 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين شمال اليمن
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 06:58 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير5 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع شمال اليمن
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
أرسل تعليقك