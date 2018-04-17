مارتن غريفيث يعلن أن على كل الأطراف التعاون لإعادة فتح مطار صنعاء

أعلن المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أن على كل الأطراف التعاون لإعادة فتح مطار صنعاء .
GMT 15:42 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأنطونيو غوتيريس يؤكد أن تجنيد الأطفال في اليمن انتهاك صارخ للقانون الإنساني
GMT 15:40 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانغوتيريس يؤكد أنه لا توجد حلول غير الحلول السياسية في اليمن وسورية
GMT 15:38 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأنطونيو غوتيريس يؤكد أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن شهدت تحسنًا كبيرًا
GMT 15:09 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمارتن غيريفت يعبر عن قلقه من قيام الحوثيين بإطلاق الصواريخ على السعودية
GMT 15:07 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان"مارتن غريفيت" ينبغي التركيز على وقف الحرب في اليمن والتخلي عن الشروط المسبقة
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
أرسل تعليقك