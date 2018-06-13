الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يؤكّد تقديم الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي :"قدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري، إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة ابناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة امد هذه الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية".