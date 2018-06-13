الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يؤكّد تقديم الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي :"قدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري، إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة ابناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة امد هذه الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية".
GMT 14:37 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يدلي بتصريح
GMT 08:11 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر1 على مدينة الفيصل العسكرية بمدينة جيزان جنوب المملكة العربية السعودية
GMT 08:06 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوأكثر من 30 غارة جوية شنها طيران التحالف خلال الساعة الماضية على مواقع للحوثيين في الطريق الساحلي جنوب مدينة الحديدة ، غربي اليمن، وتمركزات بمزارع غرب مدينة بيت الفقيه
GMT 08:04 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومنظمة الصليب الأحمر الدولي تعلن أن الهجوم على الحديدة سيتسبب على الأرجح في تفاقم الوضع الإنساني باليمن
GMT 07:48 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومليشيا الحوثي تتخذ من سكان المنازل والفنادق في شارع الخمسين ، بمحافظة الحديدة غربي اليمن، دروعا بشرية وتنشر قناصين فيها
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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