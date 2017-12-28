طيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من ‎صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة ‎حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب ا

طيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من ‎صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة ‎حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.



