قوات الاحتلال الاسرائيلية تقتحم محافظة الخليل وتعتقل فلسطينيا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،و اعتقلت مواطنا فلسطينيا محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فوزي سعدي الرجبي ، من البلدة القديمة وسط الخليل، واقتاده إلى جهة غير معلومة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال داهموا عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبوا الحواجز العسكرية على مدخلها الشمالي "جورة بحلص"، ومدخلي بلدتي حلحول وسعير، وأوقفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشوها ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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