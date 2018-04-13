المندوب الروسي يؤكد أن وجود روسيا في سورية جاء بطلب من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب

أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية أن وجود روسيا في سورية جاء بطلب من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب