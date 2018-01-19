ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في شرق مدينة تعز بالمدفعية الثقيلة
GMT 10:28 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرتحالف دعم الشرعية يتهم ميليشيات الحوثي باستهداف مناطق مدنية بالصواريخ
GMT 20:25 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالتحالف العربي يأسف لبيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المنحاز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعد أن وصفها بسلطات الأمر الواقع
GMT 15:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالمالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود
GMT 15:40 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرتركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي
GMT 21:14 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبروقوع قتلى وجرحى في غارات للتحالف على معسكر تدريبي لميليشيات الحوثي بين محافظتي عمران والجوف
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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