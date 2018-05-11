موسكو تحبط خططًا لشن اعتداءات متطرفة خلال عيد النصر

أعلن أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم عن اعتقال مجموعة من الإرهابيين وإحباط اعتداءات كانوا ينوون تنفيذها خلال احتفالات عيد النصر التي جرت في العاصمة موسكو أمس الأول.

وقال سيرومولوتوف في مقابلة حصرية مع وكالة تاس الروسية: “تم اعتقال نحو عشرين شخصا قدموا من نوفوي أورينجوي في سيبيريا وكانوا يخططون

لتنفيذ تفجيرات إرهابية خلال مسيرة الفوج الخالد في موسكو وقد أعدوا بشكل مسبق الأسلحة والمواد المتفجرة لارتكاب هذه الاعتداءات الإرهابية”.

وأشار سيرومولوتوف إلى أنه كان قد تم في الفترة ما بين الـ 21 والـ 24 من الشهر الماضي القضاء على 26 إرهابيا لافتا إلى أن أجهزة الأمن الروسية كانت تجري تحقيقات في أنشطة هذه المجموعة العام الماضي ولدى تتبع مصادر تمويلها تبين أنها من تركيا.

وكان أكثر من 10 ملايين شخص شاركوا يوم الأربعاء الماضي في مسيرة “الفوج الخالد” بمناسبة الذكرى الـ 73 للنصر على النازية التي نظمت في مختلف مدن روسيا بينهم أكثر من مليون شخص في موسكو