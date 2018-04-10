الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخًا باليستيًا نحو الأراضي السعودية

أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، عن إطلاق صاروخ باليستي جديد على الأراضي السعودية.

وزعمت مليشيا الحوثي أنها اطلقت صاروخ باليستي قالت أنه من طراز بدر1 على معسكر الإمداد والتموين في جيزان السعودية.