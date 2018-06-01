روّاد مواقع التواصل يُشككون في صحة توقيت أذان الفجر في مصر

شكك عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في صحة توقيت الفجر في مصر, بدعوى أن الأذان في مكة المكرمة سيحين بدءً من 15 رمضان بعد القاهرة للمرة الأولى

وقارن رواد مواقع التواصل في السعودية ومصر بين مواقيت أذان الفجر في البلدين، مشيرين إلى أنه سيسبق مكة المكرمة في القاهرة.

وتساءل بلال جمال، أحد مستخدمي مواقع التواصل، عن سبب ابتداء ليلة 16 رمضان بأسبقية صلاة الفجر في مصر عن السعودية، قائلًا:حسب خطوط الطول ودوائر العرض يفترض تقدم أذان الفجر في المملكة نصف ساعة في حين باقي الصلوات مضبوطة في معادها بعد السعودية!".

وسخر محمد هشام، من الموقف بأكمله في تدوينة له: "الفجر من يوم 15 رمضان هيأذن في مصر قبل السعودية.. كده الشمس هتشرق من الغرب أهو". وطالب محمد الصباغ، بوقفة من الأزهر لإنتهاء الجدل واستيضاح الموقف.

وقال عمرو علي، إن المعلومة غير دقيقة، لأن الفجر يأذن في السعودية قبل مصر بساعة تقريبًا، ويمكن مراجعة أية إمساكية بتوقيت الرياض سنلاحظ أن الفجر في 15 رمضان موعده 3:35 بما يعادل 2:35 بتوقيت القاهرة، مستنكرًا: "مش عارف جابوا منين إنه هيأذن عندنا الأول".