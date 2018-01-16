الاحتلال يطلق النار تجاه متظاهرين شرق مخيم البريج، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل قليل
GMT 15:31 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة، قبل قليل
GMT 15:05 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرانتشار كبير لقوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة جيوس حيث تدور مواجهات مع الشبان
GMT 14:26 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة جيوس شرق قلقيلية قبل قليل
GMT 09:28 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تغلق باب المغاربة عقب اقتحام ١٢٣ مستوطنًا باحات المسجد الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال.
GMT 07:42 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تحتجز عدد من المركبات على مدخل دير شرف غرب نابلس قبل قليل.
خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي
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